Golden Joystick Awards - Overwatch räumt ab, Dark Souls 3 wird Spiel des Jahres

Overwatch ging bei den 34. Golden Joystick Awards am Freitagabend in London mit fünf Trophäen nach Hause.

Es dürfte ein erfolgreiches Jahr für Blizzard gewesen sein. Nicht nur, dass der Multiplayer-Shooter Overwatch einen der erfolgreichsten Spiele-Starts der Unternehmensgeschichte verzeichnen konnte, nun kann sich der Titel auch mit insgesamt fünf Auszeichnungen schmücken. Die erhielt das Spiel auf den diesjährigen Golden Joystick Awards, die am Freitagabend in London verliehen wurden.

Der Helden-Shooter erhielt die Auszeichnungen für den besten Gaming Moment (mit der »Play of the Game«-Funktion), das beste Multiplayer-Spiel, das beste Original-Spiel sowie als »Competetive Game of the Year « und »PC-Spiel des Jahres«. Damit war Overwatch der Abräumer des Abends.

Titanfall 2 erhält Kritiker-Preis

Den Preis für das Spiel des Jahres konnte sich Dark Souls 3 sichern. Damit schaffte es die Spiele-Reihe, an ihren Erfolg aus dem Jahr 2014 anzuknüpfen. Bestes Indie-Game wurde Firewatch. In den Konsolen-Kategorien konnten The Legend of Zelda: Twilight Princess HD (Wii U), Uncharted 4: A Thief's End (PS4) und Rise Of The Tomb Raider (Xbox One) den Preis für sich beanspruchen.

Das »Most Wanted Game« ist laut Golden Joystick Award Mass Effect: Andromeda. The Witcher 3 schaffte es 2016 erneut, drei Auszeichnungen für sich zu beanspruchen. Das Rollenspiel gewann dank seinem DLC Blood & Wine in den Kategorien »Best Storytelling«, »Best Visual Design« und »Best Gaming Performance«, in der Geralt-Sprecher Doug Cockle ausgezeichnet wurde. Sommer-Hit Pokémon GO erhielt unterdessen den Award für das beste Mobil-Game und die Innovation des Jahres. Titanfall 2 wurde mit dem Kritiker-Preis belohnt.

Alle Preisträger im Überblick:

Ultimate Game of the Year: Dark Souls 3

Most Wanted Game: Mass Effect: Andromeda

Best Original Game: Overwatch

Best Storytelling: The Witcher 3: Blood and Wine

Best Visual Design: The Witcher 3: Blood and Wine

Best Audio: Fallout 4

Best Indie Game: Firewatch

Best Multiplayer Game: Overwatch

Competitive Game of the Year: Overwatch

Nintendo Game of the Year: The Legend Of Zelda: Twilight Princess HD

PlayStation Game of the Year: Uncharted 4: A Thief's End

Xbox Game of the Year: Rise Of The Tomb Raider

PC Game of the Year: Overwatch

Studio of the Year: CD Projekt Red

Innovation of the Year: Pokémon GO

Handheld/Mobile Game of the Year: Pokémon GO

Gaming Personality of the Year: Sean Plott (Day (9))

Competitive Play of the Year: Coldzera's jumping AWP quad kill at MLG Columbus

Best Gaming Moment: Play of the game in Overwatch

YouTube Upcoming Personality of the Year: Jesse Cox

Lifetime Achievement Award: Eiji Aonuma

Best Gaming Platform: Steam

Best Gaming Performance: Doug Cockle

Breakthrough Award: Eric Barone, Stardew Valley

Hall of Fame: Lara Croft

Critics Choice Award: Titanfall 2

Dark Souls 3 - Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe aus dem DLC »Ashes of Ariandel«

Alle 13 Bilder ansehen