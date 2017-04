Gran Turismo Sport - Beta-Videos zeigen Online-Rennen und PS4-Pro-Gameplay

Die Gameplay-Videos entstammen der Beta von Gran Turismo Sport.

Die Beta-Phase zum kommenden PS4-Rennspiel Gran Turismo Sport läuft seit ein paar Wochen und nach und nach tauchen Gameplay-Videos daraus auf. Die meisten zeigen bislang allerdings nur den Zeitfahren-Modus, da Rennen in der Beta-Phase nur in wenigen Zeitslots am Tag verfügbar sind.

Bewegte Spielszenen der Online-Rennen gibt es dennoch und zwar auf dem Youtube-Kanal von RajmanGamingHD. Für alle, die (noch) nicht an der Beta teilnehmen können, zeigt er ein Rennen auf der fiktiven Strecke "Dragon Trail: Seaside". Die Kollisionsparameter in der Beta sind aktuell so eingestellt, dass die Autos bei schweren Kollisionen zu Geisterautos werden und andere Fahrer dadurch nicht beeinträchtigen.

PS4-Highlights: Das sind die bisherigen Top-10-Spiele für die Sony-Konsole 2017

In einem zweiten Video könnt ihr zudem 4K-Gameplay aus der Beta bewundern, aufgenommen auf einer PS4 Pro. Die Videos haben wir unter dieser Meldung verlinkt.

Gran Turismo Sport ist der nächste Teil der PlayStation-exklusiven Rennspielreihe und setzt vor allem auf einen umfangreichen Multiplayer- und Online-Modus. Eine Preview zum Spiel könnt ihr hier lesen, der Release des Spiels soll noch 2017 erfolgen. Die Beta-Phase startete zunächst in Japan und Nordamerika, mittlerweile läuft die Probephase aber auch in Europa. Wer sich anmelden möchte, findet hier das entsprechende Formular.