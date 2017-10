Gran Turismo Sport - DLCs bringen Super GT-Autos, neue Strecken & mehr

Gran Turismo Sport erscheint am 18. Oktober exklusiv für die PS4. Der Preload läuft bereits und einen Day 1-Patch gibt es ebenfalls. Aber auch nach dem Launch sind noch einige Erweiterungen geplant. In den DLCs erwarten uns laut Producer Kazunori Yamauchi unter anderem zum Beispiel Autos der Super GT-Klasse und "selbstverständlich" auch neue Rennstrecken. (via DualShockers)

Via Twitter erklärt Kazunori Yamauchi, dass die DLCs auch kommerzielle Autos bringen sollen, sowie berühmte Fahrzeuge und Oldtimer. Die Fahrzeuge der japanischen Super GT-Rennserien sind gewissermaßen ein Steckenpferd von Gran Turismo, Fans dürften sich also besonders über deren Rückkehr freuen.

