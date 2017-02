GTA 5 - Australischer TV-Sender warnt mit peinlichem Beitrag vor GTA-Mod

Die LSPDFR-Mod zu GTA 5 sorgt in Australien für Aufregung.

Wir sind es ja gewohnt, dass immer wieder auf die Gefahren von Videospielen hingewiesen wird. Das ist natürlich auch gut und richtig, aber was der australische TV-Sender Channel 7 veranstaltet, ist an Fremdscham kaum noch zu überbieten. Stein des Anstoßes ist die LSPDFR-Mod zu GTA 5, die uns zu waschechten Gesetzeshütern macht und mit originalgetreuen Polizeiuniformen ausstattet.

Zwar weist Channel 7 in einem "besorgten" Beitrag darauf hin, dass es sich hier um eine modifizierte Version von GTA 5 handelt, allerdings stamme die Mod von "Computer Geeks" aus dem Untergrund. Zudem erklärt ein Psychologe den Zuschauern, dass manche Spieler Fantasie und Realität nicht mehr auseinanderhalten können.

Troy Grant, Police Minister von New South Wales, kündigt sogar an, dass man gegen die Modder vorgehen möchte. Im Anschluss an den Bericht wurde dann noch eine Gesprächsrunde nachgeschoben, die weiter über die "Schwarzmarkt-Version" von GTA 5 diskutiert.

There's anger this morning over a black market version of Grand Theft Auto. Police are planning action. #7News https://t.co/LwmAO0LSAs — 7 News Sydney (@7NewsSydney) February 16, 2017

Ich kann verstehen, dass Spielszenen aus GTA 5 sehr schräg auf Leute wirken müssen, die sich mit dem Titel nicht auskennen. Aber eine derartige Berichterstattung und Skandalisierung hat dann doch ziemlichen Unterhaltungswert.

Seid ihr auch Computer Geeks aus dem Untergrund?