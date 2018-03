GTA 5 - Premium Edition kommt angeblich im April mit Criminal Enterprises-DLC

Das überaus beliebte Gangster-Epos GTA 5 bekommt eine Premium Edition. Nachdem diese in der Vergangenheit bereits auf Amazon aufgetaucht und wieder verschwunden ist, will Kotaku den Release nun von mehreren Quellen bestätigt bekommen haben.

Die Veröffentlichung war ursprünglich für Ende März angesetzt, wurde nun allerdings auf den April 2018 verschoben. Ein konkretes Datum ist nicht bekannt. Als Fan von GTA solltet ihr eure Erwartungen jedoch etwas zurückhalten. Die Special-Edition soll lediglich die bisherige Version des Spiels in den Shops ersetzen.

In Los Santos nichts Neues

Neben dem bekannten Hauptspiel enthält die Premium Edition alle bisher erschienenen Erweiterungen für GTA Online. Da diese aber kostenlos erschienen sind, besitzt jeder, der das Spiel schon hat, auch alle DLCs.

Eine Ausnahme gibt es allerdings, denn auch das Starter Pack Criminal Enterprises wird Teil der Neuauflage sein. Dieses beinhaltet auch keine neuen Inhalte, kurbelt aber den Start für neue Spieler ordentlich an. Mit sofortigem Zugriff auf verschiedenen Autos und Immobilien, fangen Käufer der Premium Edition also nicht bei Null an. Angeblich umfassen die Inhalte des Starter Packs Gegenstände im Wert von 10 Millionen GTA-Dollar.

Solltet ihr GTA 5 schon besitzen, lohnt sich die Premium Edition also nur bedingt. Für neue Spieler bietet sie allerdings eine gute Gelegenheit ins Gangster-Business einzusteigen. Der Preis soll sich im Vergleich zur bisherigen Standard-Version nicht verändern.