GTA 5 - Son Goku-Mod ist jetzt fertig, mit Kamehame-Ha für Chaos sorgen

Eigentlich bietet Dragon Ball FighterZ ja alles, was das Herz begehrt: Saiyajin, KI-Blasts und reichlich Chaos. Allerdings misst man sich hier mit ebenbürtigen Kontrahenten. Wer stattdessen mal so richtig Ramba-Zamba in einer "normalen" Stadt veranstalten will, fährt mit der Son Goku-Mod für GTA 5 deutlich besser. Und hier gibt's gute Nachrichten: Das Skript für die Dragon Ball-Erweiterung ist endlich fertig.

Dieses Skript ermöglicht der Spielfigur in Grand Theft Auto 5, in der Luft zu schweben, Kamehame-Has zu entfesseln und ordentlich Unruhe auf den Straßen von Los Santos zu stiften. Vorher war es nur in einer "Work in Progress"-Fassung spielbar, jetzt ist die volle Version erschienen. Allerdings enthält das Plugin des Modders JulioNIB lediglich die Fähigkeiten der Saiyajins. Wer auch noch den Look von Son Goku besitzen will, sollte sich zusätzlich die Skin-Mod "Dragon Ball Z Goku" herunterladen.

Das Dragon Ball-Skript gibt es hingegen lediglich für Patreon-Backer von JulioNIB. Wer 2 US-Dollar spendet, kann sich das Paket auf der offiziellen Patreon-Seite downloaden. Wer die Mod nicht selbst spielen, aber einmal kostenlos in Aktion sehen will, für den haben wir hier einen YouTube-Clip, der die Fähigkeiten der Son Goku-Mod einmal genauer vorstellt: