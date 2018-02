GTA 5 hat schon 2013 das Licht der Welt erblickt, zunächst aber nur für PS3 und Xbox 360. Im November 2014 folgte die PS4- und Xbox One-Fassung, im April 2015 dann die PC-Version. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2018 und GTA Online erhält immer noch regelmäßige Updates, um die Spieler bei Laune zu halten.

Der Plan geht auf: Solange die Fans glücklich sind, soll das Geld von allein kommen. Es sind mittlerweile sehr viele Spieler: GTA 5 hat Verkaufszahlen-technisch jetzt die 90 Millionen-Marke geknackt.

GTA 5 war 2017 der sich am drittbesten verkaufende Titel in den USA

Auch satte vier Jahre nach dem Original-Launch mischt der Rockstar-Blockbuster immer noch ganz vorne mit. Dank GTA Online weise das Spiel eine vorher nie dagewesene Langlebigkeit auf. In den USA war der Open World-Hit sogar an dritter Stelle der Spiele-Bestseller – 2017. Laut der Marktanalyse-Firma NPD Group soll GTA 5 in Sachen Umsatz an sechster Stelle gestanden haben. Trotz anderer, neuerer Spiele hat GTA mit seinen Mikrotransaktionen den größten Teil des Umsatzes von Take-Two erwirtschaftet.

Die Take-Two-Strategie geht offenbar auf

Um die begehrten, "wiederkehrenden Verbraucherausgaben" zu ergattern, sei es in erster Linie wichtig, die Spieler zu begeistern und zu binden. Dank des Grundgerüsts von GTA 5 und den stetigen Gratis-Inhalten für GTA Online sei beides gewährleistet. Auch die wachsende Hardcore-Spielerschaft komme den Verkaufszahlen von GTA 5 zugute. Das Spiel profitiere außerdem davon, ein absolutes "Must-Have" zu sein.

Glaubt ihr, Rockstar und Take-Two können diesen Erfolg mit Red Dead Redemption 2 wiederholen?

