GTA 5 - Schnee in Los Santos, neue Inhalte & Rabatte im Weihnachts-Update

Zur Weihnachtszeit bekommt GTA 5 mit Festive Surprise 2017 wieder ein Spezial-Event. Zur schönsten Zeit des Jahres könnt ihr euren Charakter mit speziellen Klamotten und Accessoires ausstatten. Außerdem gibt es ein neues Auto und einen neuen Spielmodus. Wann der jährliche Schnee in Los Santos fallen wird, ist noch nicht klar, doch Rockstar Games spricht von frostigen Wettervorhersagen für das kommende Wochenende.

Mit Feuerwerksraketen & Elfen-Maske durch Los Santos

Ab sofort könnt euch über die Weihnachtsfeiertage mit Lebkuchen-Maske, Rentier-Kostüm oder Elfen-Maske in der Spielwelt herumtreiben. Schießwütige Gangster kommen mit dem Feuerwerksraketenwerfer auf ihre Kosten. Rockstar kündigt auch weitere kostenlose Items an, die im Laufe des Events freigeschaltet werden. Beim Händler Southern San Andreas Super Autos könnt ihr außerdem ab sofort den ÜBERMACHT SENTINEL CLASSIC erwerben. Ein Auto, dass ohne viel technischen Schnickschnack daher kommt.

Mit Occupy findet auch ein neuer Spielmodus seinen Weg in GTA Online. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei im Wesentlichen um den klassischen Eroberungs-Modus. Die Spieler müssen verschiedene Zonen auf der Karte einnehmen und verteidigen. Als Besonderheit gibt es in der GTA-Variante aber fliegende Motorräder. Je mehr Zonen ihr haltet, desto schneller bekommt ihr Punkte. Wer zuerst die Zielpunktzahl erreicht, gewinnt. Bis zum 8. Januar erhaltet ihr im Occupy-Modus doppelte GTA-Dollar und Erfahrung.

Damit ihr die gewonnenen Dollar auch gleich effektiver nutzen könnt, gibt es Rabatte auf verschiedene Immobilien und Fahrzeuge. Vom 19. Dezember bis zum 1. Januar gibt es außerdem die Möglichkeit, an verschiedenen Premium Stunt-Rennen und Time Trials teilzunehmen.

Folgende Immobilien und Autos gibt es billiger:

PROPERTIES

Arcadius Business Center - 30% off

Fort Zancudo Hangar 3499 - 30% off

LUXURY VEHICLES

Yachts - 30% off (All models)

Pegassi Zentorno - 30% off

ASSAULT VEHICLES

Armored Karin Kuruma - 30% off (both Buy It Now & Trade price)

Nagasaki Buzzard - 30% off

HVY Insurgent - 30% off (both Buy It Now & Trade price)

Als letzte Besonderheit des Weihnachts-Events gibt es einen Fotowettbewerb. Wenn ihr mit den Event-Items einen witzigen, oder anderweitig beeindruckenden Screenshot macht, könnt ihr diesen beim #FESTIVESURPRISE2017 Snapmatic Wettbewerb einreichen. Dafür müsst ihr das Bild im Social Club mit dem genannten Hashtag markieren. Der Gewinner bekommt eine Millionen GTA-Dollar! Einsendeschluss ist der 1. Januar.