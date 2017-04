GTA 5 - Wenn ihr eine Nintendo Switch-Version wollt, müsst ihr Rockstar schreiben

Wer GTA 5 auf Nintendo Switch spielen will, soll laut Rockstar Support eine Mail an Rockstar Games schreiben.

GTA 5 steht zwar schon seit ein paar Jahren in den Regalen, der Beliebtheit von Los Santos tut das allerdings keinen Abbruch. Zuerst 2013 für Xbox 360 und PS3 erschienen schaffte das Open World-Spiel ein Jahr später den Sprung in die nächste Generation auf Xbox One und PS4. Einige Spieler sind nun der Meinung, dass es hier nicht aufhören sollte: Sie wollen GTA 5 für Nintendo Switch.

Auf Twitter (via reddit) schrieb ein Spieler den Support von Rockstar Games und Nintendo of America an und bat darum, GTA 5 auch für Nintendos portable Konsole zu veröffentlichen. Das würde es ermöglichen, GTA 5 und vielleicht sogar GTA Online problemlos unterwegs zu spielen. Wenn wir uns die Reaktionen in dem Thread auf Reddit ansehen, dann wäre es für viele Spieler tatsächlich ein Kaufargument für Nintendo Switch. Einige von ihnen würden sogar so weit gehen, sich GTA 5 noch einmal zu kaufen.

@multikfandom Thank you for the feedback! Please send your suggestions over to GTAOnline@rockstargames.com. *NS — Rockstar Support (@RockstarSupport) April 18, 2017

Während Nintendo selbst schwieg, antwortete Rockstar Games auf die Bitte des GTA-Fans mit dem Hinweis, sich bei Vorschlägen an die offizielle E-Mail-Adresse von GTA Online zu wenden. Es scheint also, wer Interesse an GTA 5 beziehungsweise GTA Online auf Nintendo Switch hat, soll sich am Besten so Gehör verschaffen. Ob das Ganze tatsächlich zu einer Veröffentlichung des jüngsten Grand Theft Autos auf Nintendo Switch führt, ist wieder eine ganz andere Sache. Doch immerhin zeigt sich Rockstar Games dem Vorschlag gegenüber aufgeschlossen.

Der letzte GTA-Ableger, der es auf eine Nintendo-Konsole schaffte, war 2009 Grand Theft Auto: Chinatown Wars auf Nintendo DS. Zuvor erschien 2004 Grand Theft Auto Advance für Game Boy Advance und die ersten beiden GTA-Teile (je 1997 und 1999) für Game Boy Color.

Ein richtiger Heimkonsolen-Port für Nintendo-Hardware fehlt bisher. Aber vielleicht könnt ihr Rockstar Games ja davon überzeugen, das zu ändern.

Würdet ihr gerne GTA 5 oder GTA Online auf Nintendo Switch spielen?

