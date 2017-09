GTA Online - Fan liefert exakte Werte zu allen Autos dank ausgeklügeltem Testverfahren

GTA Online verfügt über einen riesigen Fuhrpark mit mehr als 400 fahrbaren Untersätzen. Rockstar Games fügt immer wieder neue Autos hinzu und verändert auch ab und zu etwas am Fahrverhalten. Weil die angezeigten Werte aber nicht unbedingt immer die tatsächliche Leistung der Karren wiederspiegeln, testet Broughy auf seinem YouTube-Kanal jedes einzelne von ihnen in einem ausgeklügelten Testverfahren. Er ist damit zu einer Instanz geworden: Mittlerweile schauen unzählige GTA Online-Fans seine Videos, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. (Via: Kotaku)

Dabei hatte Broughy 2013, also am Anfang seiner GTA Online-Karriere, durchaus Startschwierigkeiten: Seine anhand unzähliger Runden erarbeiteten Vergleichswerte wollten viele schlichtweg nicht wahrhaben. Mit der Zeit wurde allerdings klar, dass Broughy Recht behalten sollte – sein Testverfahren scheint wasserdicht zu sein. Auch wenn das eventuell bedeutet, dass unser Lieblingsauto vielleicht doch gar nicht so schnell ist, wie wir dachten. Interessanterweise stellt zum Beispiel der Elegy RH8 nach wie vor das schnellste Sports Car dar, obwohl es kostenlos ist. Es dauerte seine Zeit, bis diese Tatsache allgemein akzeptiert wurde.

Aktuell scheint aber niemand mehr groß an den Zeiten von Broughy zu zweifeln, im Gegenteil. Viele Spielende warten offenbar auf seine Videos, wenn es Änderungen oder neue Autos gibt, bevor sie viel Geld in die Hand nehmen. Und der GTA-Fan ist sich seiner Verantwortung durchaus bewusst:

"Ich fühle eine Extra-Stufe an Verantwortung, da ich weiß, dass viele Leute auf meine Tests warten, bevor sie ihre Entscheidungen treffen, welche Autos sie kaufen."

"Die Fahrzeug-Preise in GTA Online sind gestiegen und mein Testen kann ihnen dabei helfen, zu entscheiden, ob das Auto, über dessen Kauf sie nachdenken, es tatsächlich wert ist, das Geld dafür auszugeben."

Habt ihr vor dem Autokauf in GTA Online auch schon mal Broughys Videos konsultiert?