GTA Online - Doppeltes Geld, Sonderangebote & letzte Chance zum Charakter-Transfer

Einfach Geld machen in GTA Online – auch ohne "Kuruma"-Exploit

GTA Online beschäftigt die Fans bereits seit Jahren und aktuell ist noch kein Ende in Sicht. Rockstar will uns natürlich auch weiterhin bei der Stange halten und macht seine Sache sehr ordentlich: Ab heute gibt es zum Beispiel doppelte GTA$ und RP bei den Spielmodi Juggernaut, Vehicle Vendetta und Lost Vs Damned. Wer will, kann sich noch bis zum 13. Februar über die entsprechende Spieleliste mit Vehicle Vendetta II, Deadline IV und Power Play III direkt ans Geldverdienen machen.

Außerdem lockt GTA Online mit 50% Rabatt auf Executive-Büros und Fahrzeug-Panzerung sowie kugelsichere Bereifung. 25% Rabatt kriegen wir auf Fahrzeug-Lagerhäuser sowie Pistolen, Scharfschützengewehre und leichte Maschinengewehre. Dasselbe gilt für die Limousine mit Bordgeschütz, den Buzzard-Kampfhubschrauber und den Cargobob. Auch der Pegassi Osiris, das Principe Diabolus und haufenweise Kleinigkeiten sind um 25% im Preis gesenkt.

Ihr habt jetzt obendrein zum letzten Mal die Gelegenheit, euren Charakter zu übertragen. Nur noch bis zum 6. März könnt ihr den Charakter-Transfer von der PS3 oder der Xbox 360 auf PS4 beziehungsweise Xbox One vornehmen. Falls ihr das noch nicht getan habt, wird es also langsam allerhöchste Zeit.

Was gönnt ihr euch als erstes von der doppelten Kohle, kombiniert mit den Rabatten?

