GTA Online-Fans dürfen sich erneut über zusätzliche Inhalte freuen. Rockstar Games veranstaltet ein riesiges Rennsport-Event namens Southern San Andreas Super Sport Series. Das bedeutet im Klartext: Fünf neue Fahrzeuge, zwei neue Rennmodi und ein Ausblick auf weitere Specials, die noch anstehen. Selbstverständlich gibt es auch wieder Rabatte, doppelte Erfahrungspunkte und Dollars sowie Premium-Rennen und einen neuen, wöchentlichen Time Trial.

Neues Auto, neuer Modus: Hotring Circuit & Declasse Hotring Sabre

Bis zu 30 Spieler können im neuen Hotring Circuit-Modus gegeneinander antreten. Dabei rasen wir mit vielen anderen Stockcars über simple Pisten. Der Name ist übrigens eine Anspielung an die beliebten Hotring-Events in GTA Vice City.

Der Declasse Hotring Sabre kommt für den Hotring Circuit neu ins Spiel und liefert den nötigen Druck unter der Motorhaube. Bis zum 26. März erhalten wir außerdem doppelte GTA$ und RP.

Rennsport-Event bringt 5 neue Autos

Neben dem Declasse Hotring Sabre spendiert Rockstar Games der GTA Online-Gemeinde auch noch vier andere fahrbare Untersätze. Die bieten etwas für jeden Geschmack : Da wäre zum Beispiel der Rally-inspirierte Vapid GB200, der Vulcar Fagaloa-Station Wagon, der schnelle, wendige Cheval Taipan sowie der Overflod Entity XXR. Letzteren könnt ihr ihr hier bewundern:

Target Assault-Modus kommt am 3. April

Der nächste neue Renn-Modus steht ebenfalls schon in den Startlöchern. Ab dem 3. April können wir uns in 8 Zweierteams messen. Einer fährt, der andere schießt. Allerdings in erster Linie auf Ziele, die entlang der Strecke verteilt sind. Das sieht extrem spaßig aus.

Doch dabei soll es natürlich nicht bleiben: Ab Mai erwarten uns dann schon zehn weitere, einzigartige Rennmodi, die jeweils für bestimmte Fahrzeuge designt wurden. Einen Ausblick darauf gibt schon mal der Screenshot, der im Header eingebunden ist. Unter anderem stehen aber auch zwei neue Adversary-Modi an.

Wie findet ihr die neuen Autos und Modi?