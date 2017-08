Take Two hat jüngst in einem Investor-Call die Zahlen für das erste Quartal des Fiskaljahres 2018 genannt, also für den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2017. Und erneut spielen GTA 5 beziehungsweise GTA Online ganz vorne mit (via VG247).

Mehr: Neues GTA Online-Update liefert Power Mad-Modus & mehr

Take Twos CEO Strauss Zelnick zufolge hat GTA Online erneut die eigenen Erwartungen übertroffen. Es hatte sogar sein "bestes Quartal überhaupt" - seit dem Launch vor vier Jahren. Es ist davon auszugehen, dass diese Cashcow auch in Zukunft ordentlich Geld in die Kassen des Publishers spülen wird. Insbesondere das zuletzt veröffentlichte Gunrunning-Update war sehr profitabel, meinte Zelnick, ohne jedoch genaue Zahlen zu nennen.

Take Two erwartet Rekordumsatz

Zelnick teilte den Investoren außerdem mit, dass Take Two eigentlich davon ausging, durch die Monetarisierung von GTA Online über die Zeit immer weniger Geld einzunehmen. Stattdessen erwarte der Publisher aber nun sogar ein "Rekordjahr" für das Onlinespiel. Damit ist erneut das Fiskaljahr 2018 gemeint, das am 31. März 2018 endet. Ob das Ziel erreicht wird, dürften wir also spätestens im März nächsten Jahres erfahren.

Mehr: Es gibt einen einfachen Weg zur Alien-Mission in GTA Online

Auch danach rechnet die Firma durch den Release von Red Dead Redemption 2 mit einem Rekordjahr für den Gesamtumsatz. Der Open World-Titel erscheint im Frühjahr 2018 und zählt somit bereits in das Fiskaljahr 2019 des Unternehmens. Hier war auch erneut von dem nächsten Titel einer der größten Marken von 2K die Rede, bei dem es sich womöglich um Borderlands 3 handelt. Zuletzt kamen Gerüchte um ein GTA 6 auf, die sich jedoch als Ente herausstellten.