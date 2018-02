GTA Online - Rockstar sichert sich Rechte für GTaO-Marke

GTA Online ist für Rockstar Games eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Auch jetzt, vier Jahre nach dem Release, ist die Community so aktiv wie eh und je. Kein Wunder also, dass die Entwickler auch in Zukunft an dem Multiplayer-Prinzip festhalten wollen. Mit Red Dead Redemption 2 kommt bereits der nächste Streich auf uns zu, inklusive umfangreichem Online-Modus.

Doch auch mit der Marke GTA Online wird es offenbar noch voran gehen. Wie GameSpot entdeckt hat, ließ sich der Mutterkonzern von Rockstar Games, Take-Two Interactive, vor kurzem zwei neue Markeneinträge sichern. Dabei handelt es sich um die Kurzform von GTA Online. Die simplen Schriftzüge heißen "GTa" und "GTaO". Während "G", "T" und "O" Großbuchstaben sind, ist das "a" explizit klein geschrieben.

GTA Online - Was sind GTa und GTaO?

Der zweite Eintrag ist identisch, jedoch ohne "O". Hierzu sei gesagt, dass beide Schriftzüge nicht neu sind und sich bereits auf den Packungen der Xbox One und PS4-Versionen des Spiels befindet. Die Marke "Grand Theft Auto Online" in ausgeschriebener Form befindet sich bereits seit Langem im Besitz von Take-Two.

Womöglich handelt es sich bei dieser Maßnahme lediglich um Routine. Immerhin gehört das Logo zu GTA Online und wird daher auch auf zukünftigen Varianten des Erfolgskonzepts zu finden sein. Beispielsweise in GTA 6, wann immer es auch kommen mag. Da der aktuelle Titel weiterhin unermüdlich Geld druckt und in diesem Jahr Red Dead Redemption 2 vor der Tür steht, rechnen Analysten nicht vor 2020 mit einer Ankündigung eines neuen GTA.