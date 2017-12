GTA Online - Schnee-Update über Nacht live, Schneeballschlachten wieder möglich

Das diesjährige Festive Surprise-Event in GTA Online findet zwar schon seit ein paar Tagen statt, noch hat aber der Schnee gefehlt, der jedes Jahr in Los Santos fällt. Ab heute dem 22. Dezember 2017 ist es allerdings wieder soweit und über Nacht haben die Entwickler von Rockstar Games das Schnee-Update auf die Server gespielt.

Das bedeutet nicht nur eine weiße Spielwelt sondern auch die bekannten Gameplay-Updates wie Schneeballschlachten.

An overnight snowstorm has painted Los Santos & Blaine County with a fresh, thick coat of the white stuff



Pick up snowballs by hitting D-pad right or G on your keyboard & hurl a few at unsuspecting locals for a quintessential holiday experience#GTAOnlinehttps://t.co/VR6QjPZgpI pic.twitter.com/tUcS3OmYJw