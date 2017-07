GTA Online - So schaltet ihr die geheime Alien-Mission auf PS4 & Xbox One frei

Nach den mysteriösen Entdeckungen, die findige GTA 5-Fans im Spielcode des Gunrunning-Updates gemacht haben, konnte das Geheimnis am letzten Freitag dann endlich gelöst werden. Mit ein paar Änderungen an den Spieldateien konnte eine geheime Mission freigeschaltet werden. In diesem klassischen Supply Run müssen wir Alien-Eier aus einem abgestürzten UFO stehlen und uns eine Schießerei mit Außerirdischen liefern.

Wer sich die Mission aber nicht nur anschauen, sondern selber spielen will, schaut bislang in die Röhre, wenn er nicht auch im Spielcode wühlen möchte. Im Chiliad-Mystery-Subreddit wurde jetzt aber eine Anleitung veröffentlicht, wie die Mission auch auf ganz offiziellem Wege und somit auch auf PS4 und Xbox One freigespielt werden kann. Aufwendig bleibt das Ganze trotzdem.

Demnach müssen wir 600 Gunrunning Sales abschließen und dann einen Supply Run zwischen 21 Uhr und 23 Uhr starten. Um ganz sicher zu gehen, empfiehlt der Eintrag sogar 601 Gunrunning Sales. Anschließend soll die UFO-Mission getriggert werden - allerdings nur ein einziges Mal. Der geheime Supply Run ist tatsächlich einmalig und kann nicht reproduziert werden.

Glaubt ihr, dass sich hinter dem abgestürzten UFO noch mehr verbirgt?