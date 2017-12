GTA Online - So kommt ihr an den Revolver aus Red Dead Redemption 2

In GTA Online besteht seit dem Doomsday Heist-Update die Möglichkeit, einen ganz besonderen Revolver freizuschalten. Wenn wir die dafür nötige Schnitzeljagd absolvieren und noch dazu anschließend eine bestimmte Herausforderung mit der goldenen Waffe erledigen, erhalten wir sie sogar im kommenden Red Dead Redemption 2. Irgendwo klopfen sich einige Marketing-Experten gerade wahrscheinlich kräftig selbst auf die Schulter. Folgende Schritte müsst ihr unternehmen, um an das gute Stück heranzukommen:

Email aus dem Red Dead Redemption-Universum

Sobald ihr euch in GTA Online einloggt, solltet ihr eine Email von vanderlinde@eyefinder.com erhalten haben. Dabei handelt es sich offensichtlich um eine Hommage an Dutch van der Linde, den Anführer der Gang aus Red Dead Redemption und dem Nachfolger/Prequel Red Dead Redemption 2. In der Mail findet ihr ein Bild, außerdem wird ein Gebiet auf eurer Karte markiert. Reist dort hin und findet die zu dem Bild passende Location.

GTA Online-Schnitzeljagd

Wenn ihr euch in der Nähe befindet, solltet ihr eine Art Glockenspiel hören. Dann müsst ihr nur noch den Punkt finden, an dem ein Zettel samt Nachricht auf euch wartet. Die müsst ihr lesen, was wiederum drei neue Locations für Hinweise freischaltet. Eine liegt in Grapeseed, eine in Sandy Shores und die dritte in den Hügeln zwischen Los Santos und Great Chaparral in einer Höhle.

Crossover zwischen RDR 2 & GTA 5

Habt ihr alle drei Hinweise gefunden, erscheint ein Schatz-Icon auf der Karte und ihr könnt euch dort hinbegeben, um euren schicken, neuen Revolver einzusacken. Wollt ihr das goldene Schmuckstück auch im kommenden Red Dead Redemption 2 benutzen, müsst ihr vorher noch 50 Headshots damit verteilen. Aber ihr habt ja auch noch genug Zeit, um das problemlos zu schaffen, bis das Spiel erscheint.

