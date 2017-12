GTA Online - Update bringt neues Fahrzeug, Gegner-Modus & mehr

Rockstar versorgt den Online-Dauerbrenner GTA Online weiterhin fleißig mit Neuerungen und hat jetzt weiteres Update für GTAO veröffentlicht, das dem Spiel einige neue Elemente hinzufügt.

Eins davon ist der Overflod Autarch, ein exklusiver Supersportwagen, der ab sofort beim Ingame-Händler Legendary Motorsport erhältlich ist und vor allem durch seine hohe Geschwindigkeit besticht.

Eine weitere Neuerung ist der Gegner-Modus Slashers, eine Neuauflage des Slasher-Modus, den es in GTA Online bereits gab. Hier treten zwei Teams gegeneinander an, eines davon ist mit Schrotflinten bewaffnet und muss sich in einem dunklen Areal auf die Jagd nach den Gegnern machen, die wiederum mit Wärmesichtgeräten und Taschenlampen ausgestattet sind. Die Rollen wechseln nach jeder Minute, bis ein Team komplett ausgeschaltet ist.

Doppelte GTA-Dollar in Slashers

Außerdem hat Rockstar bekannt gegeben, dass ihr bis zum 8. Januar 2018 doppelte GTA-Dollar und RP im Slashers-Modus verdienen könnt. In den nächsten Tagen soll es zudem weitere Freischaltungen geben und auch der Schnee wird wieder seinen Weg nach Los Santos und Umgebung finden, das entsprechende Schnee-Update hatte es bereits vor Weihnachten gegeben.

Wie findet ihr die neuen Inhalte in GTA Online?