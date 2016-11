GTA Online - Update kommt mit neuem »Kill Quota«-Modus & Event

GTA Online - Kill Quota

Gestern erschien ein neues GTA Online-Update. Wie gewohnt freuen wir uns über einen neuen Modus, ein Premium-Rennen und ein Fahrzeug. Bis zum 28. November können im neuen Modus »Kill Quota« doppelte GTA-Dollar und RP verdient werden.

Seinem Namen alle Ehre machend, wird im neuen Gegner-Modus mit verschiedenen Waffen gekämpft, bis ein gewisser Kill-Counter erreicht ist. Je nachdem, wie viele Gegner das eigene Team getötet hat, ändern sich die zur Verfügung stehenden Waffen. Gewonnen hat das Team, das alle sechs Waffen in einem Match durchlaufen hat. Insgesamt können bis zu 16 Spieler in zwei oder vier Teams gegeneinander antreten. Vor Spielbeginn können sie zwischen diesen vier Waffen-Arsenalen wählen:

Arsenal 1: Panzerfaust > Minigun > Spezialkarabiner > schwerer Revolver > abgesägte Schrotflinte > Machete

Arsenal 2: Railgun > Gefechts-MG > Muskete > schweres Scharfschützengewehr > Pump-Action-Schrotflinte > Schlagring

Arsenal 3: Automatische Schrotflinte > Kompaktgewehr > Mini-MP > kompakter Granatwerfer > doppelläufige Schrotflinte > Billardqueue

Arsenal 4: Panzerfaust > Railgun > schwere Schrotflinte > Kampfgewehr > AP-Pistole > Messer

Neben des neuen Fahrzeugs »Bravado Youga Classic«, erwarten euch anlässlich von Thanksgiving einige Boni, die über die ganze Woche hinweg verteilt stattfinden. So findet beispielsweise die ganze Woche über vom 22. bis 28. November das Premium-Rennen »Überflieger« statt, in dem ihr mit euren Motorrädern über die Schanzen von Los Santos hinweg fliegt. Allein für die Teilnahme erhaltet ihr dreifache RP, wer dann noch unter den ersten drei Plätzen landet, kann sich zusätzlich über GTA-Dollar-Preise freuen. (via Gamespot)

GTA Online Kill Quota Fahrzeug

Direkt an Thanksgiving, also am 24. November, erhaltet ihr außerdem Doppelte GTA-Dollar und RP für die Modi Jede Kugel zählt, Running Back und Inch by Inch. Am Black Friday am 28. November gibt es dann passend zum Event 25 Prozent Rabatt auf diese Artikel:

Fahrzeuge: Buckingham SuperVolito und SuperVolito Carbon

Fahrzeuganpassungen: Felgen, Turbo, Designs, Lackierungen, Motor-Modifikationen

Bekleidung: Biker-Bekleidung (ohne Deadline-Outfits) und -Tattoos

Waffen: Kompaktgewehr, Karabiner, Sturmgewehr

Das Update steht seit gestern zum kostenlosen Download bereit.