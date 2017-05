Die berühmte Cutscene aus der Drive-Thru-Mission von GTA: San Andreas

Zweimal Nummer 9

Einmal Nummer 9 groß

Einmal Nummer 6 mit Extra-Dip

Einmal Nummer 7

Zweimal Nummer 45s

Eins mit Käse

Und eine große Soda

Genau das bestellt Grove Street-Gangster Big Smoke in der Cutscene der GTA: San Andreas-Mission "Drive-Thru" am Schalter des fiktiven Fast Food-Restaurants Cluckin' Bell. Die Bestellung des anfänglichen Kumpanen des Protagonisten CJ gilt auch über zehn Jahre nach dem Release des Rockstar-Action-Spiels unter Fans als legendär. Und nun hat sie jemand im echten Leben gegessen (via Kotaku).

Matt Stonie ist YouTuber, der seine Fans auf seinem Kanal mit Food Challenge-Videos bei Laune hält und bereits eine Schüssel Cornflakes verdrückte, die in etwa so groß war wie mein Waschbecken. Stonie ist auf ein Video aufmerksam geworden, das Big Smokes Mega-Menü auf den Grund geht, und hat sich die Bestellung des Gangsters daraufhin aus den Gerichten verschiedener Fast Food-Restaurants zusammengestellt.

Er braucht 35 Minuten, um das Big Smoke-Menü, das größtenteils aus Pommes, Soda und noch mehr Pommes besteht, herunterzuschlingen. Aber seht selbst.