GTA 5 in 4 Stunden durchgespielt? - Die beeindruckendsten Speedruns aus Grand Theft Auto

Die Gangster-Spielreihe Grand Theft Auto bietet seit dem ersten Teil aus dem Jahr 1997 immer wieder riesige Spielwelten, die vor Missionen und Sammelaufgaben nur so überquellen.

Umso beeindruckender ist es, wenn Speedrunner GTA in Rekordzeiten durchzocken. Ein Runner hat es zum Beispiel geschafft, in gerade einmal zehn Stunden GTA 5 zu 100 Prozent durchzuspielen, ein anderer hetzt dank Mods in der Gestalt von Superman oder Homer Simpson durch San Andreas.

Diese und weitere kuriose Bestzeiten haben wir in unserer Sammlung der beeindruckendsten Speedruns aus Grand Theft Auto zusammengetragen.

Noch mehr Speedruns: Die beeindruckendsten Rekorde aus der Welt der Videopiele

Die besten Speedruns aus GTA 5

Den Rekord für den aktuell schnellsten Any%-Speedrun aus dem neuesten GTA 5 hält zurzeit der Twitcher DarkViperAU. Any% bedeutet, dass in diesem Durchgang alles erlaubt ist, auch Glitches und Mission Skips dürfen genutzt werden. So hat DarkViperAU es geschafft, die Geschichte von Trevor, Michael und Franklin in gerade einmal drei Stunden 56 Minuten und 20 Sekunden durchzuspielen.

Live-Video von DarkViperAU auf www.twitch.tv anzeigen

DarkViperAU ist ohnehin der unangefochtene Speedrun-Champion von GTA 5. Auf der Website Speedrun.com führt er alle wichtigen Ranglisten von Rockstars neuestem Gangster-Epos an.

Besonders beeindruckend ist aber sein Rekord-Run, bei dem er das Spiel in gerade einmal zehn Stunden elf Minuten und 46 Sekunden zu 100 Prozent abgeschlossen hat. Das heißt, er hat in dieser Zeit nicht nur alle Hauptmission beendet, sondern auch 14 Zufallsereignisse, 41 Freizeitaktivitäten, 20 Fremde und Freaks Ereignisse und viele weitere Aufgaben der 100%-Checkliste.

Live-Video von DarkViperAU auf www.twitch.tv anzeigen

Eine echte Hardcore-Tour hat der Youtuber ToriskLV in seinem OHKO-Run hingelegt. OHKO steht dabei für "One Hit K. O.". Dank der Realistic Health (Hardcore) Mod bedeutet in diesem Speedrun also jeder noch so kleine Schaden den Tod. TosikLV hat es trotz dieser mörderischen Bedingungen geschafft, GTA 5 in acht Stunden 59 Minuten und 47 Sekunden durchzuspielen.

GTA Online bietet ebenfalls einige Möglichkeiten, in denen sich Speedrunner messen können. Die größte Herausforderung im Onlinemodus stellt dabei die sogenannte Criminal Masterminds Challenge dar. Dabei müssen alle fünf großen Heists von GTA Online in der richtigen Reihenfolge und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abgeschlossen werden, allerdings darf dabei kein einziger Spieler sterben.

Die vier Speedrunner RoK_24, Penguin_, ilantruiel und laxitup1184 haben das in unglaublichen drei Stunden 42 Minuten und 22 Sekunden geschafft.