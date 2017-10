GTA Online hat Geburtstag - Rockstar schenkt jedem Spieler 400.000 GTA-Dollar, Rabatte dank Halloween-Special

GTA Online wird vier Jahre alt! Zur Feier des Jubiläums verteilt Rockstar Geschenke an alle Spieler, außerdem gibt es mit dem Vigilante ein neues Fahrzeug, das euch zu Batman macht, und dank den Halloween-Specials haufenweise Rabatte und Boni.

Wichtigste Nachricht für alle GTA-Spieler: Jeder, der sich bis zum 6. November wenigstens einmal ins Spiel einloggt, erhält von Rockstar 400.000 GTA-Dollar als Geburtstagsgeschenk. Das Geld wird euch in der Woche vom 6. bis zum 13. November automatisch auf das Konto bei der Maze Bank überwiesen.

Der Vigilante: Das GTA-Batmobil

Als "ultimatives Rachewerkzeug" beschreibt Rockstar das neue Fahrzeug mit dem Namen "Vigilante". Der Flitzer mit Raketenantrieb erinnert nicht nur optisch an das Batmobil, er ist auch genauso gefährlich:

So verfügt er nicht nur über eingebaute Maschinengewehre, sondern bietet auch noch Platz für ein Raketen-Update. Der Vigilante ist ab sofort zum Preis von 3.750.000 GTA-Dollar bei Warstock Cach & Carry erhältlich.

Neuer Spielmodus: Condemned

Mit dem neuen Gegner-Modus Condemned verwandelt sich Los Santos in ein Spielfeld, in dem ihr Fangen spielen könnt. In Condemned wird über einen Spieler "das Todesurteil verhängt". Daraufhin hat er eine gewisse Zeit um den schwarzen Peter abzugeben, indem er, solange der Countdown tickt, einen anderen Spieler um die Ecke bringt. Denn sobald der Timer abläuft, beißt er selbst ins Grab. Wer als letzter noch am Leben ist, gewinnt das Spiel. Bis zum 6. November erhaltet ihr in Condemned zudem doppelte GTA-Dollar und RP.

Unser Test zu GTA Online: Manchmal ein Meisterwerk, manchmal ein Graus

Zu Halloween und im Rahmen der Vierjahresfeier gibt es in GTA Online außerdem etliche Rabatte auf Immobilien und Fahrzeuge, sowie drei T-Shirts mit Horrormotiv geschenkt. Diese Angebote gelten allerdings nur noch bis zum 30. Oktober.

Alle Rabatte aus dem Halloween-Special

Immobilien

Alle Hangars - 30 % Rabatt

Alle Bunker - 30 % Rabatt

Alle Biker-Clubhäuser - 30 % Rabatt

Alle Fahrzeug-Lagerhäuser - 30 % Rabatt

Spezial- und Waffenfahrzeuge

Bewaffneter Tampa (beide Preise) - 30 % Rabatt

Halbkettenfahrzeug (beide Preise) - 30 % Rabatt

Ramp Buggy (beide Preise) - 30 % Rabatt

Phantom Wedge (beide Preise) - 30 % Rabatt

Ruiner 2000 (beide Preise) - 30 % Rabatt

Autos, Motorräder und Luftfahrzeuge

Vapid Retinue - 30 % Rabatt

Hijak Ruston - 30 % Rabatt

Pegassi Infernus Classic - 30 % Rabatt

Pegassi Vortex - 30 % Rabatt

Nagasaki Shotaro - 30 % Rabatt

Declasse Tornado Rat Rod - 30 % Rabatt

Ocelot Penetrator - 30 % Rabatt

Aufrüstung zum Banshee 900R - 30 % Rabatt

V-65 Molotok (beide Preise) - 30 % Rabatt

