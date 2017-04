Guardians of the Galaxy 2 - Kritiken & Reviews im Wertungsspiegel

Der zweite Guardians of the Galaxy-Film lässt Kritiker streiten.

Am 27. April erscheint Guardians of the Galaxy Vol. 2 in den deutschen Kinos. Regisseur James Gunn gab erst letzte Woche bekannt, dass der Film ganz 5 Post-Credit-Scenes haben wird und steigerte somit die Vorfreude auf das nächste Weltraum-Abenteuer.

Kritiker durften den Film schon sichten und haben ihn noch vor dem offiziellen Start bewertet. Im Durchschnitt erreichte der zweite Teil im internationalen Pressespiegel einen Score von 66. Die Stimmen driften stark auseinander.

Mehr: Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Sequel kommt mit "größtem Visual Effect aller Zeiten"

Matt Singer von ScreenCrush gefallen beispielsweise die Charaktere und deren Dialoge, allerdings kann die Fortsetzung seiner Meinung nach nicht mit dem ersten Teil mithalten.

"Die Charaktere und ihre Beziehungen zueinander sind stark und die Dialoge sind pfiffig, aber das Ganze wirkt, wie eine minderwertige Fortsetzung der Serie."

Stephanie Zacharek von der Time zeigt sich wenig begeistert von dem Film und empfindet ihn als vorhersehbar.

"Es ist schwer uns jede Minute zu überraschen, Guardians of the Galaxy Vol. 2 zeigt sich aber als der Überraschungs-Spoiler aller Zeiten - jedes "Wow" oder "Haha" wurde im Vorhinein gescripted."

Die internationalen Test-Wertungen im Überblick