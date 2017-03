Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Release-Termin der ersten Episode bekannt

Die erste Episode des Spiels Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erscheint am 18. April 2017.

Telltales Interpretation der Abenteuer von Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot beginnt am 18. April 2017. An diesem Tag erscheint die erste Folge der Adventure-Serie Guardians of the Galaxy: The Telltale Series mit dem Namen "Tangled Up in Blue" für PC, Xbox One, PS4, iOS- und Android-Geräte.

Zusätzlich zum digitalen Release erscheint am 5. Mai für Sammler auch eine Retail-Version auf Disc im Einzelhandel. Der erste offizielle Trailer soll laut Telltale diesen Donnerstag veröffentlicht werden.

Storytechnisch geht es einmal mehr um ein "Artefakt unaussprechlicher Macht". Jeder der Guardians hat einen anderen Grund dafür, den mächtigen Gegenstand zu begehren. Ein paar interessante Story-Wendungen und witzige Dialoge dürften also zu erwarten sein.

