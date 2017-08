H1Z1: Just Survive - Update nimmt massive Änderungen vor, sogar beim Namen

Es ist verwirrend. H1Z1, aus dem H1Z1: King of the Kill hervorgegangen ist, hatte seinen Namen sowieso schon in H1Z1: Just Survive geändert. Jetzt verabschieden sich die Macher aber komplett von ihrem ursprünglichen Titel – H1Z1 heißt jetzt nur noch Just Survive. Die Neuerung geht mit dem größten Update einher, dass das Spiel bisher gesehen hat. Beinahe alles wurde einer Generalüberholung unterzogen. Unter anderem ändert sich das Kampfsystem, genau wie die Waffen selbst. Zusätzlich dürfen wir jetzt unsere eigene Basis bauen.

Auch die Original-Map von H1Z1 gehört mit dem Update der Geschichte an. Z1 weicht der neuen Weltkarte namens Badwater Canyon. Sie soll der Daybreak Game Company zufolge nach und nach ausgerollt werden, da sie Region für Region kreiert werde. Die zweitgrößte Neuerung dürfte das Basisbau-System darstellen: Es erlaubt uns, eigene Gebäude zu errichten und zu befestigen. Es soll auch die Möglichkeit geben, Fallen aufzustellen.

Mehr: H1Z1 - Trailer stellen Standalone-Varianten "King of the Kill" & "Just Survive" vor

Das überarbeitete Kampfsystem beschert uns neue Anpassungsoptionen für Waffen, die jetzt auch in unterschiedlichen Abstufungen daher kommen. Das Nahkampfsystem wurde ebenfalls verbessert und verfügt nun über neue Treffer-Erkennung und zusätzliche Animationen.

In Sachen Loot gibt es auch einige Neuigkeiten. Wir können jetzt zum Beispiel schon sehen, was uns da erwartet, bevor wir einen Gegenstand aufheben. Darüber hinaus können wir jetzt besser erkennen, wie selten und wertvoll ein Item wirklich ist.

Mehr: Playerunknown's Battlegrounds - Konsolenversion lässt weiter auf sich warten

Dann wären da auch noch die sogenannten Golden Eagle-Münzen, die wir sammeln und in Ingame-Währung umtauschen können. Außerdem brauchen wir die Münzen, um neue Orte für den Basis-Bau freizuschalten. Seht euch den neuen Trailer an:

Was reizt euch an den Änderungen am meisten?

H1Z1: King of the Kill - Screenshots zum Ignition-Spielmodus ansehen