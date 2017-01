Half-Life 3 - Valve arbeitete an Echtzeitstrategie- & Action-Adventure-Prototypen

Half-Life 2: Episode 1

Es ist gar nicht so einfach, über Half-Life 3 zu schreiben und dabei das tatsächliche Spiel zu meinen und nicht den ewigen Internet-Witz. Ob es wirklich irgendwann einmal einen Nachfolger geben wird, können wir nicht sagen. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass Valve offenbar intensiv nach Ideen gesucht hat und gleich mehrere Prototypen parallel zueinander anfertigen ließ.

Mehr: Half-Life & Portal - Filmumsetzungen laut J.J. Abrams weiterhin in Arbeit

In einer neuen Ausgabe des Game Informer-Podcasts diskutierten die Kollegen über die Frage, ob große Entwicklerstudios auch absurde und bizarre Genre-Experimente in ihren Archiven haben, die es aber nicht über die Planungsphase hinausgeschafft haben. Passend dazu gab Andrew Reiner an, dass er vor einiger Zeit die Gelegenheit hatte, mit einem ehemaligen Valve-Mitarbeiter zu reden.

Aus Reiners Artikel über die Entwicklungsgeschichte von Half-Life 3 ist zwar nichts geworden, aber in dem Telefon-Interview gab der Entwickler an, dass bei Valve jede Menge Prototypen ausprobiert wurden, aus denen ein Nachfolger zu Half-Life 2 hätte werden können. Bis zu vier oder fünf Mitarbeiter hätten an diesen Projekten gearbeitet und alle möglichen Ansätze ausprobiert.

"Zwei der Ausrichtungen, die sie verfolgt haben… eines war ein Echtzeitstrategiespiel zu Half-Life 3 oder Episode Three, wie auch immer sie es nennen wollten. Das andere Projekt hatte reale Schauspieler und es sollte eine neue Art von Action-Adventure mit echten Schauspielern werden… Offenbar haben sie wirklich an solchen Dingen gearbeitet."

Viel mehr konnte Reiner leider nicht in Erfahrung bringen und zahllose andere Entwickler, die früher am Half-Life-Franchise gearbeitet haben, wollten sich nicht auf ein Interview einlassen.

Wie würdet ihr euch ein neues Half-Life-Spiel wünschen?