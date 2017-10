Halloween - Die besten In-Game-Events zum gruseligsten Tag des Jahres

Der Oktober nähert sich seinem Ende und wie jedes Jahr bedeutet das für viele Spiele, dass ein besonderes Halloween-Event veranstaltet wird. Neben kosmetischen Neuerungen haben sich einige Entwickler auch etwas ins Zeug gelegt und bieten euch neue Spielmodi, Boss-Gegner oder Haustiere an. Im Rahmen unserer Horror-Themenwoche haben wir die besten und gruseligsten Aktionen aus diesem Jahr für euch zusammengefasst.

For Honor - Feast of the Otherworld (bis 2. November)

In For Honor könnt ihr im "Feast of the Otherworld"-Event eure Helden mit neuen, optischen Items anpassen. Neben neuen Battle-Outfits für jeden Helden gibt es auch exklusive Emotes. Außerdem wurde Licht ins Dunkel um den im letzten Patch eingeführten Menü-Reiter "Masken" gebracht. Diese neue Item-Art könnt ihr wie z.B. Mystische Outfits erwerben. Sie funktionieren ähnlich wie die bereits bekannten Effekte, die euer Held im Stillstand, während eines Emotes oder einer Exekution ausführt. Außerdem könnt ihr im Laufe des Events den Spielmodus "Endless March" ausprobieren. Dieser funktioniert ähnlich wie Herrschaft, legt aber einen stärkeren Fokus auf die KI-Krieger in der Mitte des Schlachtfeldes. Letztere sind für die Dauer des Events kleine Skelette.

Pokemon GO - Halloween Event (bis 2. November)

Die wichtigste Neuerung zu Halloween in Pokémon GO sind die neuen Geist-Pokémon aus der dritten Generation! Dazu gehören unter anderem Zobiris, Banette und Shuppet. Außerdem könnt ihr ein Pikachu mit Zauberer-Hut in der Wildnis finden und neue kosmetische Items freischalten. Wer Bonbons farmen will, freut sich noch über Bonus-Bonbons für das Fangen, Tauschen und Ausbrüten von Pokémon. Außerdem findet euer Buddy Pokémon doppelt so viel Süßes.

FIFA 18 - Ultimate Scream Team (bis 1. November)

Das Halloween-Event in FIFA 18 betrifft den Ultimate Team Modus. Hier haben 23 Spieler für die besonderen Leistungen ihrer realen Vorbilder eine orange Spezial-Karte erhalten. Diese zeichnen sich vor allem durch höhere Spielerwerte aus. Die entsprechenden Karten ersetzen bis zum 29. Oktober die Standard-Varianten, allerdings nur, wenn ihr sie neu bekommt. Karten die ihr bereits habt, werden nicht automatisch aufgewertet. Wenn ihr eine orange Karte erhalten habt, gibt diese dem jeweiligen Spieler von 29. Oktober bis zum 1. November einen Boost. Dieser endet natürlich nach dem Event. Absehen von der Farbe unterscheiden sich die Spielerkarten nach Halloween nicht weiter von der normalen Ausführung.

Rocket League - Haunted Hallows (bis 6. November)

Im ersten Halloween-Event von Rocket League könnt ihr für jede absolvierte Runde die Währung Candy Corn erhalten. Damit könnt ihr euch dann im Shop Halloween-Items, Schlüssel und Gruselspaß-Kisten kaufen. Zu den kosmetischen Gegenständen gehören neue Aufkleber, Räder, Raketenspuren und Tor-Explosionen. Die in Event-Kisten enthaltenen Items sind nicht handelbar! Die Währung Candy Corn läuft zudem eine Woche nach dem Event ab.

Call of Duty: Infinite Warfare - Willard Wyler's Halloween Scream (bis 1. November)

In Call of Duty: Infinite Warfare bekommt ihr fürs Einloggen gratis Halloween-Supply-Drops. Außerdem gibt es noch kosmetische Items und ein paar Ausrüstungsgegenstände, sowie Skins. Auch auf der spielerischen Seite gibt es ein paar Besonderheiten. Dazu gehört auch die Rückkehr des Gesture Warfare-Modus', in dem ihr eure Gegner mit euren Händen umherschubsen und zerquetschen könnt. Außerdem ist die Karte Carnage aus dem Retribution-DLC für alle Spieler verfügbar und gibt in einer speziellen Playlist doppelte Erfahrungspunkte.

Killing Floor 2 - Halloween Horrors Event

Im Zombie-Shooter Killing Floor 2 stellt euch eine neue Map im Kopf des Horror-Clowns Boozo zur Verfügung. Außerdem könnt ihr neue Achievements und zwei neue Waffen freispielen. Während des Events habt ihr die Möglichkeit Halloween-Skins und andere kosmetische Items freizuschalten. Dazu gehören auch Facepaints und Kürbisköpfe. Tägliche Herausforderungen sorgen dafür, dass ihr genug Kleingeld dafür in der Tasche habt. Spielerisch gibt es neben der neuen Map aber vor allem einen neuen Boss. Dieser nennt sich King Fleshpound und wurde permanent in das Spiel integriert.

Overwatch - Halloween Terror Event (bis 1. November)

In Overwatch könnt ihr während des Halloween Terror Events spezielle Loot-Boxen erhalten. Diese beinhalten verschiedenste, kosmetische Items. Einige davon kennt ihr bereits vom letzten Halloween-Event. Es gibt aber auch 50 neue Gegenstände, darunter Legendäre Skins für viele verschiedene Helden. Außerdem kehrt Dr. Junkenstein wieder zurück und beschert euch wie bereits im letzten Jahr einen zeitlich-limitierten Spielmodus. Mit bis zu drei weiteren Mitspielern stellt ihr euch im klassischen Horde-Modus gegen Wellen von KI-Gegnern. Wer möchte, kann sich auch endlos mit Junkensteins Schergen messen, inklusive Ranglisten für die meisten besiegten Gegner-Wellen.

Elder Scrolls Online - The Witches Festival (bis 1. November)

Auch in The Elder Scrolls Online könnt ihr während des Halloween-Events "The Witches Festival" besondere Items freischalten. Außerdem gibt es doppelte Erfahrungspunkte. Wer eine kleine, spezielle Quest abschließt, hat auch die Möglichkeit sich für die Dauer des Events in einen Untoten zu verwandeln. Alle Boss-Gegner geben euch besonderes Loot und ihr könnt ein Zombie-Pferd, sowie ein exklusives Haus erwerben.

Minecraft - Halloween Spooktacular (bis 31. Oktober)

Minecraft hat schon einige Halloween-Updates hinter sich. Dieses Jahr starten die Server von Lifeboat, PvP und Mineplex ein paar witzige Minigames und geben euch thematisch angepasste, kosmetische Items. Euch erwarten einfallende Zombie-Horden, ein Parkour-Kurse, neue Haustiere und spezielle Quests vom Kürbis-König. Außerdem solltet ihr nach brennenden Kürbissen Ausschau halten. Wer sie zerstört, bekommt exklusive Belohnungen. Während des Events gibt es zudem Halloween-Boxen, die ihr verschenken, oder für Loot öffnen könnt.