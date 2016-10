Halloween in VR erleben - Alle Horrorspiele für PlayStation VR

Resident Evil 7 in VR.

Heute ist Halloween! Aus diesem Anlass wollen wir euch einige der besonders interessanten Horrorspiele vorstellen, die ihr mit der PlayStation VR erleben könnt.

Wer noch kein VR-Headset sein Eigen nennt, für den haben wir an anderer Stelle weitere Horror-Empfehlungen gesammelt, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Here They Lie

Here They Lie - Ankündigungstrailer zum surrealen VR-Horror für die PS4

Was kommt dabei heraus, wenn sich ein Team aus ehemaligen Entwicklern von AAA-Titeln wie Call of Duty und Tomb Raider zusammenfindet, um ein VR-Horrorspiel zu machen? Antwort: Ein surreales Erlebnis, das euch in einem Moment an den Rand eines Nervenzusammenbruchs treibt, nur um euch darauf hysterische Lachkrämpfe zu bescheren. Here They Lie zu beschreiben, fällt schwer, denn es setzt eindeutig auf Widersprüchlichkeiten. In unserem Kurztest hat Kollege Dom beschrieben, was ihm daran besonders gefallen hat und warum kein Horror-Fan dieses einmalige Erlebnis verpassen darf.

Resident Evil 7 - Kitchen Demo

Resident Evil 7 - Story-Trailer stellt die Baker-Familie vor

Viele von euch dürften die berüchtigte Kitchen Demo zu Resident Evil 7 bereits ausprobiert haben. Für alle anderen ist heute der perfekte Tag dafür. Wenn das fertige Spiel denselben Grad an Spannung erzeugen kann wie die Probierversion, könnte uns nächstes Jahr eine kleine Revolution in Sachen PlayStation VR bevorstehen.

Until Dawn: Rush of Blood

Until Dawn: Rush of Blood - Fazit zum VR-Gruselshooter

Until Dawn: Rush of Blood ist eine abgedrehte Fahrt durchs Gruselkabinett, die als einfache Ballerei auf Holzscheiben und Kokosnüsse beginnt, uns dann aber verrückte Clowns und Männer in Schweinemasken auf den Leib hetzt. Der möglichst geübte Umgang mit allerlei Schusswaffen ist unsere einzige Chance, um diesen Horrortrip in einem Stück zu überstehen. Aber könnt ihr noch zielen, wenn die Furcht eure Hände zum Zittern bringt? Sieben Level puren Terror gilt es in diesem VR-Spiel zu überleben. Mit Motion Controllern besonders empfehlenswert.

Weeping Doll

Weeping Doll - Gameplay zum gruseligen Puppen-Spiel für PSVR

Im psychologische Thriller Weeping Doll des chinesischen Entwicklerteams TianShe Media müsst ihr herausfinden, was aus einer verschwundenen Familie geworden ist. Das VR-Spiel schickt euch auf Erkundungstour durch eine gruselige Villa, in der ihr durch Interaktion mit der Umgebung knifflige Rätsel lösen müsst. Wäre alles nicht so schlimm, wenn nicht unzählige Jump-Scare-Einlagen mit plötzlich auftauchenden Spielzeugpüppchen auf den Spieler warten würden.