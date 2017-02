Halloween - Kult-Horrorfilm kehrt 2018 als Reboot zurück

Michael Myers kehrt 2018 in einem noch namenlosen Halloween-Reboot zurück.

Seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1978 ist die Halloween-Reihe einen weiten Weg gegangen. Es gab nicht nur zahlreiche Fortsetzungen, sondern auch eine Neuverfilmung durch Rob Zombie, die ebenfalls einen Nachfolger mit sich brachte.

Letztes Jahr kündigte Halloween-Schöpfer John Carpenter an, dass die Horror-Reihe noch immer kein Ende gefunden hat, sondern stattdessen einen weiteren Reboot erhalten wird. Via Facebook verkündete er nun, wer genau hinter dem nächsten Teil der Serie stecken wird.

David Gordon Green und Danny McBride werden gemeinsam das Drehbuch schreiben, während Ersterer zudem auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Obwohl er in den letzten Jahren vor allem für TV-Serien wie Eastbound & Down oder Red Oaks tätig war, landete David Gordon Green bei den meisten durch seine Regiearbeit an Ananas Express auf dem Radar.

Danny McBride ist hingegen zmeist vor der Kamera zu finden, unter anderem in Filmen wie Das ist das Ende, Tropic Thunder und Ananas Express. Fans von GTA 5 werden seine Stimme als die von Duane Earl wiedererkennen. Er ist außerdem der kreative Kopf hinter Eastbound & Down und Vide Principals, in denen er nicht nur vor der Kamera mitwirkte, sondern auch die Drehbücher schrieb.

Basierend auf diesen Hintergrundinformationen dürfte ihre Vision des neuen Halloween durchaus spannend werden. John Carpenter zeigt sich in seinem Facebook-Post bereits begeistert und spricht von einer "Revolution", die die Dinge aufrütteln und Halloween zurückbringen würde. John Carpenter wird den noch unbetitelten neuen Halloween-Film produzieren und als Berater zur Seite stehen.

Am 19. Oktober 2018 soll das Halloween-Reboot in die US-Kinos kommen. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.

Was haltet ihr von den bisherigen Informationen zur Rückkehr von Halloween?