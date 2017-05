Halo, Pokémon, Street Fighter 2 & Donkey Kong - Vier Neuzugänge in der Video Game Hall of Fame

Die Neuzugänge in der Video Game Hall of Fame.

Das Strong National Museum of Play in New York hat vier weitere Videospielklassiker in die Video Game Hall of Fame des Museums aufgenommen. Ab sofort gelten Halo: Combat Evolved, Street Fighter 2, Donkey Kong (Arcade) sowie Pokémon Rot/Grün (das japanische Original) als Mitglieder der Video Game Hall of Fame und werden im Museum ausgestellt und für die Nachwelt archiviert.

Zusätzlich nominiert waren in diesem Jahr noch Final Fantasy 7, Microsoft Windows Solitär, Mortal Kombat, Myst, Portal, Resident Evil, Tomb Raider und Wii Sports. Am Ende gingen diese Titel dann aber leer aus. Nach Doom, Pong, Pac-Man, Super Mario Bros. und World of Warcraft im ersten Jahr der Hall of Fame kamen 2016 dann noch The Oregon Trail, Grand Theft Auto 3, The Legend of Zelda, Die Sims und Sonic the Hedgehog dazu.

Welches Videospiel hätte diese Ehrung noch verdient?