Halo Wars 2 - Enhanced-Update für Xbox One X erschienen & Crossplay möglich

Als Teil der Xbox One X-Enhanced-Reihe bietet das Echtzeit-Strategiespiel Halo Wars 2 einige Verbesserungen auf Microsofts neuer Powerkonsole. Das entsprechende Update ist nun erschienen und kann von euch heruntergeladen werden. Aus den Patch Notes von Entwickler Creative Assembly lässt sich entnehmen, dass Halo Wars 2 auf der Xbox One X in 4K Ultra HD läuft und zudem HDR unterstützt.

Mehr: Das 4K Ultra HD-Logo gibt es auf der Xbox One X nur für Spiele mit dieser Auflösung

Außerdem ist mit dem neuen Update auch Crossplay mit Windows 10-PCs möglich. Konsolen- und PC-Spieler von Halo Wars 2 können nun in Modi wie der Kampagne, Blitz Firefight, Terminus Firefight, allen Unranked-Playlists sowie Custom Matches antreten. Alle Ranked-Playlists bleiben zunächst plattformspezifisch - aus Fairnessgründen, wie Creative Assembly angibt.

Damit ist Halo Wars 2 einer der wenigen Titel, die PC-Konsolen-Crossplay anbieten. Das Spiel erschien im Februar und fuhr in unserem Test eine 84er-Wertung ein. Mittlerweile ist auch das erste große Addon "Awakening the Nightmare" erschienen.

Was denkt ihr über Crossplay? Gut oder schlecht?

Halo Wars 2 - Screenshots ansehen