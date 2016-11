Happy Birthday Xbox! - Microsofts Konsole wird 15 Jahre alt

Die erste Xbox erschien am 15.11.2001 in den USA.

Wer hätte Ende des letzten Jahrtausends gedacht, dass PC-Gigant Microsoft einmal in den Konsolenmarkt einsteigen würde? Was damals undenkbar schien, jährt sich heute zum 15. Mal, am 15. November 2001 erschien die erste Xbox-Konsole in den USA.

Bereits im Jahr 2000 hatte Bill Gates verschiedenen Entwicklern einen ersten Prototypen in Form eines glänzenden X präsentiert, im gleichen Jahr verleibte sich der Redmonder Konzern das Studio Bungie ein, das später zum Konsolenstart mit einem Titel namens Halo: Combat Evolved die Konsolenshooter-Landschaft maßgeblich prägen sollte.

Die erste Xbox bestach vor allem durch ihre technische Power, die wir bei der Grafik von Starttiteln wie Project Gotham Racing und Dead or Alive 3 bereits deutlich sehen konnten. Wegweisend war auch die integrierte Festplatte, die heute zur Standardausstattung einer jeden Heimkonsole zählt. Anfang 2002 erschien die Xbox auch in Japan und Europa, Ende desselben Jahres startete Microsoft den Online-Spieleservice Xbox Live.

Insgesamt verkaufte sich die Xbox, die später auch in verschiedenen Farben erschien, weltweit knapp 25 Millionen Mal und etablierte Microsoft als dritten Konsolenhersteller neben Sony und Nintendo, hier lest ihr unseren Special-Artikel zum zehnjährigen Jubiläum der Xbox.

Mit der Nachfolgekonsole Xbox 360, die Ende 2005 erschien, verbesserte Microsoft nicht nur seinen eigenen Online-Dienst, sondern führte auch die erste HD-Spielekonsole ein. Im Laufe des Lebenszyklus der 360 etablierten sich weitere starke Spielemarken wie Gears of War und Forza Horizon, außerdem wagte Microsoft mit Project Natal, das später Kinect hieß, den Sprung in den Bereich der Bewegungsspiele.

Seit 2013 ist mit der Xbox One die dritte Xbox-Generation auf dem Markt, die uns bereits einige Spieleperlen beschert hat, 20 besondere Highlights findet ihr in unserer Topliste für die Xbox One. Für das kommende Jahr hat Microsoft bereits den nächsten Schritt geplant und will mit Project Scorpio die bis dato leistungsstärkste Konsole veröffentlichen.

Wir sagen Happy Birthday Xbox!

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit der Xbox?

