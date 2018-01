Hearthstone-WM in Amsterdam - Turnier läuft bis zum 21. Januar täglich live auf Twitch

Damit sie in eine urige Taverne gehen und dem eigenen Hobby frönen, muss man den meisten Menschen keine Million US-Dollar bieten, aber es hilft sicherlich als Anreiz. Bei der Hearthstone-WM, HCT World Championship, die vom 18. bis 21. Januar in Amsterdam läuft, passiert jetzt genau das.

Für die 16 besten Hearthstone-Spieler der Welt geht es bei der Weltmeisterschaft also um viel Geld - und natürlich auch den Ruhm, an der Spitze zu stehen. Aber auch Normalsterbliche können am Turnier teilnehmen: Die Online-Challenger-Cups laufen am 19. Januar ab 18:00 Uhr und am 20. Januar ab 19:00 Uhr, die Anmeldung ist noch möglich.

Als Herausforderer mitmachen: Zur Anmeldung für die Online-Cups

Insgesamt setzt sich das Feld also aus den vier besten Spielern der vergangenen Winter-, Spring- und Summer-Championships sowie den nach Punkten erfolgreichsten Spielern jeder Region zusammen.

Wie wird man E-Sportler? Unser GameStar-Podcast gibt die Antwort

Twitch-Übertragung und Hearthstone-Treff an der Uni Bochum

Wer nicht selbst mitmachen, aber trotzdem dabei sein möchte, kann sich das Event auf dem Kanal von c4mlann ansehen, wo er die WM Tag für Tag begleitet. Wer den Streamer persönlich kennenlernen will, hat außerdem an der Uni Bochum die Chance dazu.

Im Kulturcafé des Asta stehen dort ein Meet & Greet mit Thanh und c4mlann, das Public Viewing der WM und Community-Turniere in Hearthstone, Mario Kart 64, League of Legends, FIFA 18, Street Fighter 5 und weiteren Spielen auf dem Programm.

Die Hearthstone-WM im Livestream: Zum Twitch-Kanal von c4mlann

Live-Video von C4mlann auf www.twitch.tv ansehen