Hellblade: Senua’s Sacrifice - Neuer Gameplay-Trailer zeigt überraschende Parallelen zu Uncharted 4

Hellblade: Senua's Sacrifice wird uns mehr als nur Kämpfe bieten können.

Hellblade: Senua's Sacrifice umkreist die Spielelandschaft nun schon seit Jahren aus mittlerer Distanz: Nachdem das Team von Ninja Theory 2014 das Action-RPG angekündigt hatten, geisterte vor einem Jahr die Aussage der Entwickler durch das Internet, das Abenteuer ihrer Titelheldin Senua noch 2016 veröffentlichen zu wollen. Dieser Wunschtermin konnte zwar nicht eingehalten werden, doch das bedeutet nicht, dass die Entwicklungsarbeiten an dem Spiel in einer Krise stecken - im Gegenteil.

Die seit Jahren regelmäßig erscheinenden Video-Updates von Ninja Theory dokumentieren jede größere Planungsänderung, jeden Rückschlag und jede neue Idee, die während der Arbeit an dem ungewöhnlichen Action-RPG das Entwicklerteam beschäftigt haben. Und Herausforderungen gibt es reichlich, immerhin soll die Geschichte einer jungen Kriegerin erzählt werden, die nicht nur gegen leibhaftige Monster und Gegner, sondern auch gegen ihre eigenen Traumata, Ängste und Zweifel ankämpfen muss. Dass das allerdings nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir ständig mit dem Schwert herumfuchteln müssen, erklären die Entwickler in einem neuen, kommentierten Gameplay-Video.

Rätsel-Sequenzen sollen eine mindestens ebenso große Rolle wie die Kämpfe spielen. Allerdings dürfen wir hier wohl mit mehr rechnen, als nur einfachen Schiebe- und Schalterrätseln. So soll uns beispielsweise eine Mission vor die Aufgabe stellen, in einem völlig dunklen Areal nur anhand von Geräuschen die Orientierung wiederzuerlangen und verschiedene Hindernisse zu überwinden.

Während dieser Rätsel-Abschnitte wollen uns die Entwickler nicht mit ständigen Scharmützel ablenken, was zu einer sehr strikten Trennung von Kampf und Gehirnschmalz-Passagen führen wird. Dieser Aufbau erinnert uns stark an die Uncharted-Reihe, in der der Abenteurer Nathan Drake ebenfalls fein säuberlich voneinander getrennt Rätsel löst und Faustschläge austeilt - daran hat auch der vierte und vorerst letzte Teil der Serie, Uncharted 4: A Thief's End, nichts mehr geändert.

Hellblade: Senua's Sacrifice soll 2017 für PS4 und PC erscheinen.

Wie gefällt euch diese strikte Zweiteilung der beiden Spielelemente? Habt ihr Hellbade überhaupt auf dem Schirm?