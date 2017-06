Hellblade: Senua's Sacrifice - Ninja Theory veranstaltet erstes Live-Interview mit einem Videospielcharakter

Hellblade: Senua's Sacrifice scheint hier und da noch ein wenig unter dem Radar zu fliegen, dabei könnte es sich als eines der interessantesten Action-Rollenspiele der letzten Jahre herausstellen. Mit ihrem Spiel will Ninja Theory die Geschichte der keltischen Kriegerin Senua erzählen, die den Widerstand gegen die einfallenden Wikinger in ihrem Heimatland anführt.

Auf einer zweiten, psychologischen Ebene erzählt Hellblade: Senua's Sacrifice aber auch die Geschichte einer jungen Frau, die von Stimmen in ihrem Kopf gequält wird und die eigentlich des Kämpfens müde ist.

So interessant diese doppelbödige Prämisse ist, so fortgeschritten scheint die Technologie zu sein, die das Entwicklerteam Ninja Theory trotz überschaubarem Budget irgendwo zwischen Indie und AAA auffahren kann. Besonders ist hier das Motion Capturing zu nennen, mit dem Melina Jürgens, die eigentlich für den Videoschnitt zuständig ist, in die Titelheldin Senua verwandelt wird. Die Technik erlaubt es Ninja Theory, die Bewegungen von Melina in einem Schritt zu erfassen, zu rendern und direkt auf das Ingame-Modell zu übertragen, dass dann in einen Raum projeziert werden kann.

Für das Spiel bedeutet das ganz besonders realistische Gestik und Mimik der Hauptfigur, während daneben auch so Spielereien wie Live-Fragerunden auf Facebook möglich werden.

Und exakt das passierte am gestrigen Abend: Via Facebook-Livestream notierte sich Dominic Matthews, einer der Hauptverantwortlichen des Entwicklerteams, die Fragen der zuschauenden Community. An seiner Seite stand Senua, deren Bewegungen in Echtzeit von Melina Jürgens übernommen und umgesetzt wurden und die schließlich die Fragen auch beantworteten.

So erfuhren wir ein wenig mehr über die Entwicklungsarbeit von Hellblade und unter anderem auch wie es Melina gelungen ist, ihr Lampenfieber unter Kontrolle zu bringen, um als Motion Capture Schauspielerin immer und immer wieder in die Haut von Senua schlüpfen zu können.

Hellblade: Senua's Sacrifice erscheint am 08. August 2017 für PS4 sowie PC und soll etwa sechs Stunden Spielzeit bieten.