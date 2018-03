Hellblade: Senua's Sacrifice könnte auch auf der Xbox One erscheinen. Zumindest legen Gerüchte das nahe.

Ursprünglich erschien Hellblade nur für PS4 und PC. Das ungewöhnliche Spiel dreht sich um die Mythen der Kelten, und besonders deren Vorstellung der Unterwelt und des Endes der Welt. Entwickler Ninja Theory beließ es nicht bei einem Action-Geschnetzel nach God of War-Art und streute ernste Themen wie Depressionen und Schizophrenie ein.

Ein Eintrag bei der Taiwan Software Rating Information(dem Gegenstück zur deutschen USK) verrät nun möglicherweise, dass Xbox-Spieler doch noch in den Genuss des Spiels kommen werden. Die Freigabestelle führt Hellblade in ihrer Datenbank als Xbox One-Spiel, allerdings ohne Veröffentlichungsdatum. Eine offizielle Ankündigung ist das natürlich nicht, es kann sich hier auch nur um einen Eingabefehler in der Datenbank handeln. Wir halten euch in Sachen Hellblade auf dem Laufenden.

Würdet ihr euch über eine Xbox-Umsetzung freuen?