Hellboy 3 ist tot - Guillermo del Toros Sequel mit Ron Perlman kommt nicht!

Regisseur Guillermo del Toro bestätigt: Hellboy 3 wird wohl niemals kommen.

Hellboy 3 ist gestorben: Erst kürzlich durften Fans über ein mögliches Sequel mit Ron Perlman abstimmen und das Ergebnis fiel eindeutig für einen dritten Teil der beliebten Comic-Verfilmung aus, nach Guillermo del Toros Hellboy (2004) und Hellboy: Die goldene Armee (2008) mit Ron Perlman und Selma Blair.

Inzwischen hat Regisseur Guillermo del Toro wie versprochen mit allen Beteiligten gesprochen und anscheinend kam man zu keiner positiven Lösung. Laut del Toros Meldung via Twitter gibt es keine Chance mehr für einen dritten Hellboy-Film.

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 21, 2017

Fans stimmten zuletzt für Hellboy 3 ab

Bereits seit einigen Jahren wünschen sich Fans eine Fortsetzung und Guillermo del Toro hat nach eigenen Angaben bereits konkrete Pläne für Hellboy 3 als Abschluss seiner beliebten Filmreihe. Auch sein Hellboy-Darsteller Ron Perlman zeigte sich schon mehrfach an einer Rückkehr interessiert. Zuletzt bestätigte Perlman, dass die Reihe von Anfang an als Trilogie geplant war, die bisher nur in zwei Teilen erzählt wurde. Einzig das Filmstudio Legendary Pictures zeigte sich bisher nicht dazu bereit, die Produktion zu finanzieren.

Bei diesem Treffen setzte sich del Toro mit Hellboy-Darsteller Ron Perlman und Comic-Autor Mike Mignola zusammen, um über seine Pläne für Hellboy 3 zu diskutieren. Jedoch versuchte er im Vorfeld die großen Erwartungen der Fans ein wenig relativieren: "Die 100.000 Stimmen liegen hinter uns. Ich werde das Treffen mit Ron und Mignola arrangieren, um Hellboy 3 zu besprechen. Keine Garantie, aber wir werden uns beratschlagen. Wünscht uns Glück!!"

Wer schlussendlich dafür verantwortlich ist, dass das Projekt Hellboy 3 nun endgültig gestorben ist, machte del Toro keine Angaben.

We have gone past the 100K votes. I will arrange the sitdown w Ron & Mignola to talk HBIII. No gurantee but we will discuss. Wish us luck!! — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 19, 2017

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours)

Hellboy III — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 18, 2017

