Hitman - Entwickler arbeiten an bislang unangekündigtem Spiel

Die Hitman-Macher arbeiten an einer neuen IP.

Hitman-Entwickler IO Interactive arbeitet derzeit an einer neuen IP. Das geht aus einer Stellenausschreibung hervor, in der ein neuer Gameplay-Programmierer mit "guter Erfahrung" in "KI, Physik, Animation und Spielmechaniken für AAA-Spiele" gesucht wird.

Die Stelle ist für das sogenannte Incubation-Team ausgeschrieben. Dieses arbeite derzeit an einer neuen, bislang nicht angekündigten IP und sei für das "Prototyping verschiedener Mechaniken für das Hitman-Team" verantwortlich.

Der Job-Beschreibung lässt sich außerdem entnehmen, dass das Incubation-Team Spielmechaniken basierend auf der Unreal Engine entwirft. Offenbar könnte der neue Titel die Unreal Engine 4 unterstützen. Hitman hingegen setzt auf die hauseigene Glacier-Engine.

Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es bei uns.