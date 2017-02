Horizon: Zero Dawn erhält einen kleinen Day One-Patch.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release von Horizon: Zero Dawn ist bereits der Day One-Patch zum Action-RPG verfügbar, den Guerilla Games bereits im Vorfeld ankündigte. Darauf weist uns ein Reddit-User hin.

Der Day One-Patch zu Horizon: Zero Dawn setzt sich aus den beiden Updates 1.01 und 1.02 zusammen. Während ersteres unter anderem HDR-Support einführt, merzt Letzterer Bugs aus, die unsere Heldin Aloy an bestimmten Stellen in der Spielwelt feststecken lassen. Beide Updates verbessern die Performance des Spiels. Die kompletten Patchnotes haben wir euch hier aufgeführt:

Changelog zu Patch 1.01

Added options to switch graphics mode and HDR rendering

Multiple crash fixes and progression

Various performance improvements

Changelog zu Patch 1.02

Multiple crash fixes and progression

Various fixes to avoid getting stuck player

Updated visual settings

Performance improvements

Die beiden Patches sind zusammen 230 MB groß. Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die PS4.