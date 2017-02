Horizon: Zero Dawn - Day One-Patch nur 250MB groß, Patch-Notes zum Release

Horizon: Zero Dawn führt uns in eine ferne Zukunft, in der Menschen gegen Maschinen-Dinosaurier kämpfen.

Horizon: Zero Dawn erhält zum Release einen Day One-Patch, der rund 250MB groß ist. Gemessen an der geringen Datenmenge dürfte das Update keine allzu drastischen Änderungen am postapokalyptischen Action-RPG vornehmen, die Patch-Notes will Guerrilla Games aber erst zum Release veröffentlichen. Das gaben die Horizon-Entwickler via Twitter bekannt.

For those interested, #HorizonZeroDawn will receive a day one patch of around 250MB. — Guerrilla Games (@Guerrilla) February 16, 2017

@EyeAintReal patch notes will be shared as soon as the game has launched. — Guerrilla Games (@Guerrilla) February 16, 2017

Den Tweets ging das Gerücht voraus, der Day One-Patch zu Horizon: Zero Dawn fasse ganze 16GB. Grund dafür war der Post eines NeoGAF-Nutzers, der davon sprach 16GB installieren zu müssen, nachdem er die Disc eingelegt hatte. Wie Game Director Mathijs de Jonge via Twitter aufklärte, handelt es sich bei diesen 16GB um die Datenmenge, die ihr installieren müsst, bevor ihr Horizon: Zero Dawn zum ersten Mal starten dürft. Die restlichen Daten werden dann im Hintergrund auf eure Festplatten gespielt.

@CarstenKottke no that is an initial install so you can start the game sooner — Mathijs de Jonge (@dejongemathijs) February 16, 2017

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 für PS4 und PS4 Pro. Allerdings haben einige Händler das sogenannte Street Date gebrochen, den Verkauf also vorgezogen. Daher gibt es auch schon erste Spieler-Meinungen zu Horizon, die wir hier für euch gesammelt haben.

Horizon: Zero Dawn - Technik-Video: Wie gut ist die Grafik wirklich? Läuft es flüssig?