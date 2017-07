Der letzte Woche veröffentlichte Patch 1.30 hat neben einem New Game+, neuen Waffen und einigen kosmetischen Änderungen und Bug Fixes außerdem einen neuen Schwierigkeitsgrad zu Horizon Zero Dawn hinzugefügt. Ultra Hard, oder auf deutsch "ultraschwer" heißt er und soll eine noch größere Herausforderung für alle bieten, die diese in der bisherigen Jagd auf Robo-Dinosaurier noch nicht fanden.

In einem Video auf ihrem YouTube-Kanal zeigt die Website IGN in einem dreiminütigen Gameplay-Video, wie sich der neue Schwierigkeitsgrad spielt. Zu sehen ist eine der allgemein schwierigsten Verdorbenen Zonen in Horizon Zero Dawn, die dank dem Ultraschwer-Schwierigkeitsgrad noch eine ganze Spur härter wurde. Hier könnt ihr euch Aloys Kampf gegen mehere verdorbenen Behemoths auf Ultra Hard ansehen:

Eine Übersicht der Inhalte von Patch 1.30 findet ihr hier, ebenso wie die Lösung des Problems, dass bei vielen Spielern das New Game+ nicht angezeigt wird.

Aktuell arbeitet Entwickler Guerrilla Games an der ersten Story-Erweiterung zu Horizon Zero Dawn, die auf den Namen The Frozen Wilds hört. Der DLC soll noch 2017 erscheinen, bisher gibt es allerdings keinen festen Release-Termin. Der Preis von The Frozen Wilds beläuft sich auf rund 20 Euro.

Was haltet ihr von der neuen Schwierigkeitsstufe?

