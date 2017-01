Horizon: Zero Dawn - Guerilla Games verzichtet auf Mikrotransaktionen

Horizon: Zero Dawn

Mikrotransaktionen grundsätzlich zu verteufeln, ist sicherlich falsch. Dennoch freut es die meisten Spieler, wenn sich ein Titel die optionalen Angebote erspart. Dies dürfte auch beim kommenden Action-RPG Horizon: Zero Dawn der Fall sein. Nach eigenen Angaben verzichtet das Team von Guerilla Games auf Mikrotransaktionen.

Das bestätigen die Killzone-Macher nun via Twitter. Auf die Frage eines Fans hin, ob es denn Mikrotransaktionen in Horizon: Zero Dawn geben würde, antwortet Guerilla klar und deutlich:

@hot40chef There will be no micro transactions in #HorizonZeroDawn — Guerrilla Games (@Guerrilla) January 22, 2017

"Es wird keine Mikrotransaktionen in Horizon: Zero Dawn geben."

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die PS4.

