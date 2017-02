Horizon: Zero Dawn - Heute ab 16 Uhr auf Twitch

Am 1. März beginnt die große, steinzeitliche Roboterjagd: in Horizon: Zero Dawn sind Maschinenwesen unsere ärgsten Feinde. Wir wollen jedoch zumindest einige unserer Leser nicht warten lassen und schicken sie schon heute raus in die robotifizierte Welt.

Meisterhafte Maschinenjagd: Horizon: Zero Dawn im Test

Letzte Woche konnten sich unsere Leser über ein kleines Horizon-Quiz für die Teilnahme qualifizieren, am Freitag haben wir die Gewinner gezogen. Und heute zocken wir ab 14:00 Uhr mit den drei Glücklichen ausführlich das Spiel, bevor sie gemeinsam mit unserem Tester Tobias Veltin ab 16:00 Uhr im Twitch-Stream ihre Highlights aus dem bis dahin erspielten Fortschritt schildern.

Erklärung

Wir produzieren diesen Stream in Zusammenarbeit mit Sony. Der Publisher übernimmt die Produktionskosten, hat uns aber keine inhaltlichen Vorgaben gemacht. Alle Teilnehmer sprechen frei über das Spiel und werden auch vor Kritik nicht zurückscheuen, wenn sie diese für angebracht halten.

