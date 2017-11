Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Neuer Trailer stellt den Stamm der Banuk vor

Horizon Zero Dawn erhält nächste Woche, am 7. November 2017, die Erweiterung The Frozen Wilds. Darin begeben wir uns selbstredend in die kälteren Regionen der Wildnis und lernen vor allem auch den Stamm der Banuk näher kennen. Die kamen im Hauptspiel noch etwas zu kurz, was sich nun aber glücklicherweise ändert. In einem neuen Behind the Scenes-Trailer erklären die Entwickler in diversen Interviews, was den Stamm und die Arbeit an ihm so besonders macht.

Die Banuk sind ein Nomaden-Stamm und ziehen den Herden, die sie jagen, hinterher. Sie betreiben keinerlei Landwirtschaft, sondern beziehen alles, was sie brauchen, aus der Jagd. Das bedeutet, dass wir auf keine großen Siedlungen oder gar Städte der Banuk treffen werden, sondern vielmehr Zelte und mobile Lager. Das Land, das wir durchstreifen, stellt auch nicht die Heimat des Stammes dar. Die Banuk erweisen sich allerdings als angepasste, äußerst findige Bewohner des hohen Nordens.

Mehr: Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Wie es der DLC schafft, das Hauptspiel noch besser zu machen

Dank ihrer handwerklichen Fähigkeiten und speziellen Schwefelbädern können die Banuk ihre Kleidung in bunten, strahlenden Farben einfärben. Die Banuk nutzen alles, was ihnen die Natur bietet und bauen auch Teile der Robo-Dinos in ihre Zeltlager ein. Außerdem treibt sie ein starker Glaube an, der sich auf das blaue Licht fokussiert, das sich auch in den Maschinen findet. Wie die Banuk und das ganze Drumherum entstanden sind, könnt ihr euch hier ansehen:

Wie gefällt euch das, was ihr bisher von The Frozen Wilds kennt?