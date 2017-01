Horizon: Zero Dawn - Sony gibt die Altersfreigabe des PS4-Titels bekannt

Horizon: Zero Dawn

Lange müssen wir nicht mehr warten, bis wir uns mit dem Action-RPG Horizon: Zero Dawn in eine eigenwillige Postapokalypse stürzen dürfen, in der Science-Fiction- und Steinzeit-Elemente zusammenfließen. Wie Sony nun gegenüber GamePro bestätigte, wird das neue Spiel der Killzone-Macher Guerilla Games in Deutschland mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren erscheinen.

Mehr: Horizon: Zero Dawn - Entwickler wollten "keine Disney-Prinzessin" als Heldin

Da wir uns in der Haut der Jägerin Aloy mit Pfeil und Bogen, Fallen oder Nahkampfangriffen gegen fantasievolle Roboter-Wesen zur Wehr setzen müssen, klingt das aber nur beim ersten Lesen verwunderlich.

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für PS4.

Horizon: Zero Dawn - Neuer PSX-Trailer zeigt coole Roboter-Kreaturen

Hättet ihr mit einer solch niedrigen Altersfreigabe gerechnet?