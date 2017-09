Huawei P10 Lite für 222 Euro, Xbox One S-Bundle für 249 Euro - Wahlfrühshoppen von 6 bis 10 Uhr

Am heutigen Wahlsonntag könnt ihr nicht nur euer wichtiges Kreuz machen, sondern bei MediaMarkt das ein oder andere Schnäppchen schlagen. Allerdings gelten diese speziellen Angebote nur von 6 bis 10 Uhr. Wer also eines der Angebote wahrnehmen will, muss sich relativ schnell entscheiden.

Allen voran bekommt ihr das Huawei P10 Lite in verschiedenen Farben für jeweils 222 Euro. Das P10 Lite verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 5,2 Zoll und bietet 32 GB internen Speicher. Dieser kann über eine MicroSD-Karte auf bis zu 256 GB erweitert werden.

Des Weiteren kommt auf der Rückseite eine 12 Megapixel und auf der Vorderseite eine 8 Megapixel-Kamera zum Einsatz. Beim Prozessor befindet sich ein Kirin 655 Octa-Core Prozessor mit 4x 2,1 GHz und 4x 1,7 GHz im Smartphone. Huawei setzt beim P10 Lite auf Android 7.0 als Betriebssystem und es verfügt über Dual-SIM.

Huawei P10 Lite 32 GB, Schwarz, Dual-SIM, Android 7.0, 5,2 Zoll Display für 222 Euro

Weitere Frühshoppen-Angebote bei MediaMarkt:

Alle Frühshoppen-Angebote bei MediaMarkt

Alle Angebote gelten nur online und nur am Sonntag, den 24. September 2017 zwischen 6 und 10 Uhr oder solange der Vorrat reicht.