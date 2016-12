I Am Setsuna - JRPG soll keine Fortsetzung erhalten

I Am Setsuna - Erster englischer Trailer

Schlechte Nachrichten für alle, die auf eine mögliche Fortsetzung des PS4-JRPGs I Am Setsuna gehofft hatten. In einer Videoreihe (via Destructoid) bestätigte Entwickler Tokyo RPG Factory nun, dass kein Nachfolger des Spiels in Arbeit sei — er sei noch nicht einmal geplant.

I Am Setsuna sei mehr ein einmaliges Projekt, das in sich abgeschlossen sei. Allerdings macht das Studio Hoffnung, denn sie seien dennoch daran interessiert, weitere Spiele zu entwickeln, die auf der "90er RPG-Optik" basieren.

Ihr könnt euch das finale Video der Reihe, in dem die Frage der Fans nach einem Nachfolger zu I Am Setsuna und weitere beantwortet werden, unten ansehen. Rede und Antwort stehen dabei Art Director Jun Suzuki, Director Atsushi Hashimoto und der Director für die englische und die PC-Version des Spiels, Usuke Kumagai.

