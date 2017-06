Injustice 2 - Charakter-DLC mit Sub-Zero erhält Release-Termin

Die Mortal Kombat-Legende Sub Zero hält schon bald Einzug als neuer Held in das Kampfspiel Injustice 2. Wie Creative Director Ed Boon auf Twitter verriet, erscheint der Charakter-DLC am 11. Juli 2017.

Sub Zero ist ein Nekromant, der seine Gegner zu Eis erstarren lässt. Fans kennen ihn seit dem allerersten Mortal Kombat. Anbei der Gameplay-Trailer zum Charakter-DLC:

Injustice 2 ist für PS4 und Xbox One erhältlich und erhielt in unserem GamePro-Test 88 Punkte. Sub-Zero ist Bestandteil des "Fighter Pack 1", das ebenfalls die beiden Charaktere Red Hood und Starfire bietet. Red Hood ist bereits erhältlich, Starfire erscheint später. Besitzer der Deluxe oder Ultimate Edition bekommen alle neun geplanten Kämpfer-DLCs gratis.