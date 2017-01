Ein neues Metroid-Spiel lässt weiterhin auf sich warten, das hat einigen Fans zu lange gedauert.

Wenn man eine Umfrage unter Nintendo-Fans machen würde, welche traditionelle Spieleserie Nintendo am meisten vernachlässigt, würde Metroid sicher einen der vorderen Plätze belegen. Der letzte große Titel war 2010 Metroid: Other M für die Wii, das aber ebenso durchschnittlich war wie das Koop-Geballer Metroid Prime: Federation Force für den 3DS. Für die neue Konsole Switch gibt es bislang noch keine Metroid-Ankündigung, Nintendo ignorierte das 30jährige Serienjubiläum geflissentlich, machte aber immerhin Hoffnung auf ein zukünftiges Spiel.

Das dürfte aber noch ein bisschen dauern. Was also tun, wenn ein offizielles neues Spiel weit und breit nicht in Sicht ist? Man macht einfach selber ein inoffizielles! Das dachten sich zumindest einige Fans und entwickelten Metroid: Rogue Dawn. Es spielt vor Metroid: Zero Mission und bietet ein Szenario, das in der Anleitung des Ur-Metroid erwähnt wird - alles weitere würde an dieser Stelle zu sehr spoilern.

Bei Rogue Dawn handelt es sich zwar um einen sogenannten ROM Hack, nutzt also einen originalen Spielcode, das Entwickler-Team baute aber nahezu alle Assets von Grund auf neu und nutzte für den Titel sogar komplett neue Musik.

Jetzt bleibt abzuwarten, wie Nintendo auf Metroid: Rogue Dawn reagiert. Erst Ende letzten Jahres waren die Japaner gegen das Pokémon-Fan-Projekt Prism vorgegangen. Es ist also durchaus möglich, dass Nintendo auch bei den Metroid-Fans interveniert.