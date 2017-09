Inside - Jump & Run-Spiel schafft den Sprung auf Nintendo Switch

Entwickler Playdead bringt sein aktuelles Jump & Run-Spiel Inside auf Nintendos neueste Konsole. Das bestätigte das Studio gegenüber des japanischen Magazins Famitsu (via Kotaku). Neben der Version für Nintendo Switch schafft es das kleine Indie-Spiel, das sein Debüt auf Xbox One feierte, außerdem auf iOS. Dem portablen Spielvergnügen steht bald also nichts mehr im Weg.

Mehr: Playdead - Inside-Entwickler teasern erstes Bild ihres neuen Spiels

Inside erschien bereits für Xbox One, PS4 und PC. Wann genau der spirituelle Nachfolger von Limbo für Nintendo Switch und iOS-Geräte erscheint, ist noch nicht bekannt.

In unserem Test konnte sich Inside eine Wertung von 86 sichern und zuletzt wurde angekündigt, dass es im Doppelpack mit Limbo in einer Boxed-Version erscheinen wird.